Racing Genk houdt hoop op play-off 1 levendig na zorgeloze avond tegen rode lantaarn Beerschot

Racing Genk is 2022 begonnen met een extra oefenpartijtje. Enkel de Spaanse winterzon ontbrak. Tien minuten kon Beerschot de indruk wekken dat ze géén geslagen ploeg waren. Holzhauser trapte eens voorlangs.

Maar met een voorlinie Avenatti-Suzuki, een duo dat al meer dan een jaar geen doelpunt meer wist te maken in de eerste klasse, gooi je eigenlijk al op voorhand de handdoek. Mujaid Sadick speelde andermaal een prima partij aan de zijde van Jhon Lucumi, de Spanjaard is op weg om een vaste waarde te worden. Sterk, snel en bikkelhard in de duels. Zo ziet Bernd Storck het graag.

Beerschot was nergens, maar met alles aan de zwakte van de Ratten toe te schrijven doen we Racing Genk tekort. Storck is zijn elftal zo stilaan aan het klaarstomen voor een remonte. Hij hoopt dat zijn ploeg de vruchten van z’n Spartaanse regime later kan plukken. ’We kill them all’, sprak de Duitser in de kleedkamer na de afsluiter van 2021 op het veld van KV Oostende. Racing Genk is geen dood vogeltje meer. Veel beweging, met en zonder bal, veel diepgang en hoge pressing als het kan. De Limburgers worden zo zoetjes aan weer een machine.

En dan was het vandaag nog zonder de geschorste Kristian Thorstvedt en de kersverse Gouden Schoen, Paul Onuachu. Maar wie mist de dubbele meter van de Nigeriaan als ook de 1m72 van Patrik Hrosovsky kan opduiken in de box. Een streling met rechts van Ito vond de knikker van de Slovaak en die kopte de bal overhoeks voorbij Biebauw. De vijfde competitiegoal toch al van ‘Patje’, lang niet slecht voor een speler die doorgaans vooral over het evenwicht op het middenveld moet waken. Tien minuten later verdubbelde Racing Genk de score. Muñoz vond Ito en de Japanner zette er zijn schoentip ertegen. Andermaal een goal en assist voor Ito, die zijn statistieken maar blijft opvijzelen. “Super”, riep Storck voor z’n dug-out, de Duitse tongval denkt u er maar bij.

Zijn Argentijnse collega Torrente zag geen reden om iets te wijzigen en bleef het vertrouwen schenken aan zijn basiself. Genk haalde de voet een klein beetje van het gaspedaal, woensdag komt KV Mechelen - normaal gezien - al op bezoek voor de vooruitgeschoven wedstrijd. Ito knalde via het been van De Smet nog tegen de lat, Bongonda besloot te zwak in de armen van Biebauw en Arteaga zag een goal van de lijn gekeerd. Genk creëerde genoeg mogelijkheden om de Ratten met een forfaitscore weer naar het Kiel te sturen. Aan de overzijde hield Vandevoordt Avenatti van een goal. Beerschot was intussen al bijna elf uur aan het voetballen zonder een doelpunt te maken, maar in de slotfase lukte het de ingevallen Noubissi dan toch. De Smet haakte Ito nog in de zestien en Théo Bongonda pikte zijn eerste van het nieuwe jaar mee vanop de stip. Bij Genk vierde de 19-jarige András Németh nog zijn debuut en de jonge spits bekroonde dat meteen met een doelpunt.

Racing Genk sluipt dankzij deze overwinning de top acht binnen, maar door het puntenverlies van zowel Anderlecht als AA Gent houden de Limburgers ook de hoop op play-off 1 levendig. Let maar op, het kunnen nog spannende weken worden.

