Racing Genk freewheelt naar ruime zege op veld van RWDM en is klaar voor Europese confrontatie tegen Servette

KRC Genk is de competitie gestart met een eenvoudige overwinning op het veld van RWDM. Voor rust stond het al 0-3, in de tweede helft deed Cuesta er een vierde bij. De ideale voorbereiding dus voor de belangrijke Champions League-voorrondematch tegen Servette Genève van woensdag.

Het plotse vertrek van Vince Euvrard en de entree van het duo Caçapa-De Camargo bracht niet bepaald een revolutie in de tactiek van de Brusselaars teweeg. Nieuwkomer Xavier Mercier (ex-OHL) begon, maar voorts was het de succesformule waarmee promotie naar het hoogste niveau werd afgedwongen.

Genk-coach Wouter Vrancken sloeg - het tweeluik tegen Servette indachtig - aan het roteren. Zo kregen Galarza, Ait El Hadj en Sor basisplaatsen, waarbij met name de eerstgenoemde een prima indruk naliet. De Limburgers begonnen het best aan de partij, met kansen voor Paintsil en Fadera. Anderzijds had de Genk-defensie het in het begin behoorlijk lastig met de kwieke Biron. De RWDM-spits trof de paal trof en bediende ook Abdner, die tegen de lat devieerde.

Volledig scherm © BELGA

Maar Genk haalde het in het Edmond Machtens Stadion eenvoudig, want iets na het halfuur begon het vlot te scoren. Heynen stuurde Paintsil diep. De Ghanees legde breed en Fadera kon van in de kleine rechthoek de 0-1 maken. Even daarna werd de van Zulte Waregem overgekomen aanvaller neergehaald in de zestien. De bal ging op de stip en Heynen zette beheerst om.

Volledig scherm © BELGA

Nog voor de rust dikte Genk aan tot 0-3. Heynen kopte op een hoekschop van Paintsil op RWDM-doelman Defourny. In de herneming knikte Muñoz zijn eerste van het seizoen raak. Match definitief gespeeld dus.

Het siert de spelers van de thuisploeg dat ze het in de tweede helft bleven proberen, maar het kwaliteitsverschil tussen beide teams was simpelweg te groot. Daarbij stond het defensief niet al te best bij het team van trainer Caçapa. Zo kon Cuesta op aangeven van Paintsil nog compleet vrijstaand inkoppen. 0-4 voor Genk dus, zonder zich moe te maken – er werd zelfs royaal gewisseld.

Volledig scherm © Photo News

Zo kende Racing de perfecte voorbereiding op de belangrijke thuiswedstrijd tegen Servette van woensdag. Dan moet Genk tegen de Zwitsers beter doen dan de 1-1 van voorbije week en de poort naar de derde voorronde van de Champions League, waar een match tegen Rangers FC wacht, openbeuken.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Beide teams lijken vrede te nemen met uitslag De thuisploeg sleept zich naar het einde, terwijl de bezoekers niet echt meer aandringen. Gele kaart voor Abner De eerste van de wedstrijd na een duidelijke fout op Sor. Xavier Mercier wordt vervangen door Fabio Ferraro Bryan Heynen wordt vervangen door Aziz Ouattara Mohammed Anouar Ait El Hadj wordt vervangen door Bilal El Khannous Joseph Paintsil wordt vervangen door Toluwalase Emmanuel Arokodare 0-4 GOAL van Carlos Cuesta! Op voorzet van Painstil torent Cuesta boven iedereen uit en kopt de 0-4 voorbij doelman Defourny. De tweede assist van de avond voor Painstil. Het wordt stilaan een afstraffing voor de Brusselse promovendus. Theo Gece wordt vervangen door Pierre Dwomoh Mercier en Abner schieten over doel Op een snelle tegenaanval via El Ouahdi knalt Mercier van kortbij de bal over doel, kort daarna deed Abner hetzelfde. Alieu Fadera wordt vervangen door Mike Trésor Matias Alejandro Galarza wordt vervangen door Patrik Hrošovský Eerste gevaar na de rust voor Genk Op aangeven van Munoz kopt Sor de bal over doel. Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft Verdiende voorsprong bij de rust voor de bezoekers die in het derde kwartier het laken naar zich toe hebben getrokken met drie doelpunten. RWDM kende wel pech door tweemaal het doelhout te treffen. 0-3 GOAL van Daniel Muñoz! Op hoekschop van Painstil kopt Heynen op doelman Defourny, die in eerste instantie knap redt. In de rebound kan Munoz echter toch de 0-3 scoren. Match gespeeld Dailly treft de dwarsligger Bijna kan Dailly voor de aansluitingstreffer zorgen, maar zijn schot treft de dwarsligger. Pech voor de thuisploeg. 0-2 GOAL (Penalty) van Bryan Heynen! Heynen zet doelman Defourny op het verkeerde been en trapt beheerst binnen. VAR: Penalty is bevestigd Penalty voor Genk Heris haakt Fadera in de grote rechthoek, de ref twijfelt niet en legt de bal op de stip.

