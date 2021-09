Racing Genk dankt opnieuw Onuachu, die tal van roemrijke spitsen achter zich laat

Jupiler Pro LeaguePaul Onuachu opnieuw van goudwaarde. Nadat hij zich donderdag in de Europa League met zijn 50ste goal de Genkse geschiedenisboeken intrapte - enkel Wesley Sonck bereikte die mijlpaal sneller voor de Limburgers -, was de Nigeriaan vandaag ook cruciaal in de match tegen STVV .

Donderdag bereikte Paul Onuachu alweer een nieuwe mijlpaal in het shirt van Racing Genk. De Nigeriaanse spits duwde tegen Rapid Wien zijn 50ste tegen de netten voor de Limburgers. Onuachu toonde daarmee nog maar eens dat hij van goudwaarde is voor zijn club. Een belangrijke goal voor Genk ook, dat daarmee een belangrijke uitzege in de Europa League pakte. Zijn eerste goal scoorde hij overigens iets meer dan twee jaar geleden, op 13 september 2019 in een uitwedstrijd bij Charleroi. Een topschutterstitel, een beker en een Ebbenhouten Schoen later zat Onuachu donderdag dus aan 50 stuks. Daar kwam vandaag eentje bij. Hij was opnieuw cruciaal, dit keer in de match tegen STVV. Gestart op de bank maar in minuut 83 was hij toch goed voor de winning goal.

Leuk weetje: het favoriete team op Onuachu’s ‘hitlist’ is Antwerp, hij trof al 8 keer raak tegen de Great Old. Woensdag mag hij het opnieuw proberen op de Bosuil. Om die 50 goals op donderdag te bereiken had Onuachu trouwens 78 wedstrijden nodig. Racing Genk heeft een roemrijk verleden als het topspitsen aankomt. Wel, in de Genkse geschiedenis bereikte enkel Wesley Sonck sneller de kaap van de 50 doelpunten. Hij had in zijn periode bij Racing Genk exact 70 matchen nodig om 50 keer raak te treffen, Sonck zou uiteindelijk afklokken op 80 doelpunten voor Genk in 117 matchen. Kevin Vandenbergh vervolledigt de Genkse top drie, Vandenbergh had 90 wedstrijden nodig 50 goals bij elkaar te trappen.

Volledig scherm Wesley Sonck bij Racing Genk. © NICO VEREECKEN/PHOTONEWS

Spitsbroers Branko Strupar en Souleymane Oulare deden er net iets langer over dan Vandenbergh. Al was het close. Strupar scoorde zijn 50ste in wedstrijd 92, Oulare in zijn 93ste partij voor Racing Genk. Strupar heeft wel het clubrecord van gemaakt goals op zijn naam staan, tussen 1994 en 200 maakte hij 195 doelpunten. Ook Vossen en Samatta scoorden in hun carrière meer dan 50 doelpunten voor Racing Genk. Zij deden er respectievelijk 120 en 131 wedstrijden over om de kaap van de 50 te ronden.

Zo lang deden zij erover om 50 goals te maken:

Wesley Sonck: 70 matchen

Paul Onuachu: 78 matchen

Kevin Vandenbergh: 90 matchen

Branko Strupar: 92 matchen

Souleymane Oulare: 93 matchen

Jelle Vossen: 120 matchen

Mbwana Ally Samatta: 131 matchen

Volledig scherm © BELGA