Racing Genk boekt klinkende recordzege tegen Antwerp, met dank aan gouden duo

Opvallende keuze van Ivan Leko: hij posteerde Louis Verstraete voor het eerst dit seizoen in de basis. “The boy is good”, aldus de Antwerp-coach. Leko zag zijn team uitstekend starten aan de wedstrijd. Hongla zette Miyoshi op weg naar doel en de Japanner liet Vukovic geen schijn van kans. De lijnrechter had offside gezien, dankzij de VAR werd het doelpunt terecht goedgekeurd: 0-1 na vijf minuten.

De Great Old leek de wedstrijd in handen te hebben. Maar dat was zonder Onuachu en co gerekend. Na pogingen van Ito en Heynen trof de Nigeriaanse topschutter wél raak. Hij werkte goed voorbereidend werk van Muñoz feilloos af (1-1). Het Racing Genk van John van den Brom nam het commando in de wedstrijd over, met bij momenten heerlijk voetbal. Vier minuten na de gelijkmaker was Onuachu daar opnieuw. De boomlange spits werd op een stilstaande fase wéér bediend door Muñoz en tikte de 2-1 van dichtbij binnen. Verdiende voorsprong voor de Limburgers, die in de eerste helft niet meer in de problemen kwamen.