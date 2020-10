Publiek blijft dit weekend toegelaten in Jupiler Pro League ondanks verstrengde maatregelen, protocol wordt wel herbekeken

“Er zijn heel wat protocollen gemaakt met de cultuur- en sportsector over hoe je iets veilig organiseert. We zitten in een moeilijke situatie. In vergelijking met vorige week zijn we terechtgekomen in het hoogste alarm. Eigenlijk moeten die protocollen herbekeken worden. We nemen daarvoor een week de tijd. Voor activiteiten die niet vallen onder de protocollen geldt een beperking van veertig mensen”, aldus Vandenbroucke.