Publiek blijft - dit weekend toch - toegelaten in Jupiler Pro League, ondanks verstrengde maatregelen

Jupiler Pro League Niks dan blije gezichten bij paars-wit: “Dit was het echte Anderlecht”

13 september “Dit was een verdiende zege”, trapte coach Vincent Kompany een open deur in voor de camera’s van Eleven Sports. “Ik was vooral blij met de scherpte die ik zag, ook op de momenten waarop we de bal niet hadden. Op het eind hebben we de bal nog goed laten gaan, we zijn niet in de val gelopen of nerveus geworden. Ik ben blij met het resultaat en de manier waarop. Het volgende werkpunt is nóg klinischer worden voor doel. Maar ‘t is altijd beter om te werken aan werkpunten na een overwinning en een clean sheet. Het onthaal van Verschaeren door de fans? Dit is Anderlecht, dit is het Lotto Park. Dat gebeurt nu eenmaal, fans houden van getalenteerde spelers. We hebben een weelde aan talent en daar hebben we geluk in. Yari heeft deze week getoond dat hij minuten verdiende en zijn prestatie vandaag is een weerspiegeling van zijn week.