Professor arbeidseconomie vindt het logisch dat Anderlecht ferm in lonen wil snoeien: “Eén jaarrekening met winst: daarom ben je nog niet écht aan de beterhand”

Versnelling of vertraging?

Baert heeft wel vertrouwen in de mensen die nu aan de knoppen zitten bij RSCA. “De jaarrekening geeft jaar na jaar aan wat de inkomsten en uitgaven zijn. Je kan dan vaststellen dat het de afgelopen jaren al slechter is geweest, wat aangeeft dat het nieuwe management toch al iets heeft neergezet. Al blijven de operationele inkomsten, zoals sponsoring en ticketverkoop, voorlopig te laag om de kosten te compenseren, en dus moet je verkopen. Er wordt nu over winst gesproken, maar het is geen garantie dat die er volgend jaar opnieuw is. Het is niet omdat er nu een keer een jaarrekening met winst wordt ingediend, dat de club al écht aan de beterhand is. Dat moet structureel zijn, en dus niet afhankelijk van een eenmalige injectie. Ze zijn al een tijdje bezig met zich van de zware contracten te ontdoen, de tering naar de nering te zetten. Die lonen vormen een hoog percentage van hun uitgaven. Daarin knippen is logisch. Ze werken via een helder vijfjarenprogramma onder het huidig management, in tegenstelling tot de chaos uit het recente verleden, en het is nu hopen op die extra versnelling. Al lijkt dat snijden in de loonlast eerder op een kleine vertraging.”