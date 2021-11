Pro League zit samen met minister Vandenbroucke, die tegenvoorstel neerlegt over RSZ-bijdrage in fiscale wetshervorming voor profvoetballers

VoetbalPierre François en Peter Croonen zaten deze voormiddag samen met minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke om de pistes over de hervormde RSZ-heffingen van de profvoetballers te bespreken. Over de fiscale hervorming met een afgetopte belastingskorting van 4 miljoen euro is het wachten op een impactanalyse van het ministerie van Financiën. Die uitkomst kan nog in de kaart spelen van de hardst getroffen zes Belgische topvoetbalclubs.

De Pro League hield deze ochtend samen met federaal minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (Vooruit) en zijn kabinet een digitaal overleg. De Pro League werd daarbij niet enkel vertegenwoordigd door CEO François, maar ook door voorzitter Croonen. Voorts namen vertegenwoordigers van de sportvakvereniging United Athletes, de wielrijders, volley- en basketbalbond deel aan de meeting.

In de meeting kwam ook een tegenvoorstel van Vandenbroucke over de RSZ-hervorming voor profvoetballers aan bod. Het onderhoud verliep constructief. Het kabinet van Vandenbroucke zal nu verder schaven aan de precieze modaliteiten om de RSZ-heffing te becijferen. Vandenbroucke wil het akkoord respecteren om de 30 miljoen extra begrote sociale inkomsten via de sport niet te overschrijden. Om die te innen, sprak Vandenbroucke eerder al over het principe om een sportbonus in te voeren, waarbij een gedeelte van de RSZ-heffing terugvloeit naar de werkgever en werknemer, maar de grootverdieners gradueel minder of geen korting meer krijgen.

Dit overleg ging enkel over de RSZ-bijdragen, waarmee de overheid 30 miljoen euro via topsport wil recupereren. De gesprekken over de bedrijfsvoorheffing vallen onder de bevoegdheid van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en zijn nog niet afgerond. In een eerder statement liet de Pro League wel weten zich niet te kunnen vinden in de fiscale hervorming die Van Peteghem wil doorvoeren. “De Pro League beseft dat een aanpassing van het sociale regime wenselijk is en werkte daarom ook een nota uit die beantwoordt aan de voorgelegde budgettaire krijtlijnen betreffende het sociale regime (30 miljoen euro) en het fiscale statuut (13 miljoen euro)”, klinkt het.

“De elementen uit het voorontwerp van de hervormde fiscale wet die nu weergegeven zijn, zijn echter bijzonder verontrustend. De impact hiervan zal voor het Belgische professionele voetbal rampzalig zijn. Jonge talenten en gevestigde namen zullen niet meer te houden of te halen zijn, en het zal voor onze clubs zo goed als onmogelijk zijn om nog Europese prestaties te leveren.”

Tweede lezing programmawet week uitgesteld

De Pro League en dan vooral de zes topclubs, die het meest getroffen zijn door de plannen om de korting op de bedrijfsvoorheffing te plafonneren op 4 miljoen euro, kunnen nog hoop vestigen op de uitkomst van een impactanalyse die vanuit de regering gevraagd was. Open VLD liet al duidelijk verstaan dat het niet de bedoeling is in deze begroting meer dan de afgesproken tien miljoen euro extra aan fiscale inkomsten via de sportclubs op te halen, naast de 30 miljoen euro op te halen via de RSZ-hervorming. Aan het principe van de bestedingsplicht van de belastingskorting zal de politiek wellicht niet raken. Dat geld mogen de clubs alleen besteden aan een strikt omschreven jeugdopleiding van spelers die niet in het eerste elftal uitkomen, en voor de bouw en renovatie van stadions.

Het blijft wel kort dag om veel te sleutelen aan de voorontwerp van de programmawet. Het parlement moet die sowieso voor eind dit jaar stemmen, zodat de maatregelen vanaf 1 januari kunnen ingaan. De eerste lezing was eind oktober al goedgekeurd door de ministerraad, maar omdat de begrotingstabellen nog niet helemaal op punt staan is de tweede lezing volgende vrijdag met één week uitgesteld. Dat geeft ook meer tijd om de parameters van de sociale en fiscale heffingen voor de sportclubs nog verder te onderzoeken.

