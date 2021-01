Pro League stemt vandaag over voortzetting huidig competitieformat met 18 teams

Jupiler Pro LeagueOp de eerste algemene vergadering van 2021 stemt de Pro League vandaag over een verlenging met één seizoen van een competitieformule met 18 clubs in 1A. Het was de bedoeling in het seizoen 2022-2023 terug te keren naar 16 teams, waardoor er volgend seizoen drie dalers zouden zijn. Door de coronacrisis zou de financiële impact voor die degradanten desastreus kunnen zijn, verdedigen de aanhangers het voorstel.

Om uit de impasse na de competitiestop vorig seizoen te geraken, werd afgelopen seizoen beslist om 1B-finalisten OHL en Beerschot op te nemen in 1A. Waasland-Beveren zakte niet naar 1B. Twee seizoenen lang zou er zo met 18 clubs gespeeld worden in de Jupiler Pro League. Maar er zou worden teruggekeerd naar de vertrouwde formule van 16 teams in 1A, waardoor er op het einde van het seizoen 2021-2022 eenmalig drie degradanten zouden zijn. Deze regeling was onder voorbehoud van de resultaten van een uitgebreide studie door Deloitte naar het ideale format voor de Belgische voetbalcompetitie.

Enkele clubs van de K11 verkiezen om volgend seizoen met het huidige systeem van één rechtstreekse degradant en een barragist te werken. Dat geeft meer stabiliteit, zeker na de financieel zware coronacrisis, en beperkt het risico op faillissementen. Anderzijds geeft het Deloitte de kans om zijn studie af te ronden. Het lijkt de K11 beter om die resultaten af te wachten alvorens de huidige formule achter te laten. Mocht er een akkoord gevonden worden om ook in 2022-2023 nog de huidige formule met 18 teams aan te houden, moet er ook een nieuwe verdeelsleutel afgeklopt worden.

Het dossier over het competitieformat is onlosmakelijk verbonden met de integratie van beloftenteams in 1B - naar het voorbeeld van Club NXT dit seizoen - en de hogere nationale reeksen in het amateurvoetbal. Er werd intussen ook al overlegd met de amateurvleugels over soepelere licentievoorwaarden om de toegangsdrempel tot 1B te verlagen. De Pro League, die er dinsdag in principe over stemt, kwam eerder al met de amateurverenigingen een ‘solidariteitsvergoeding’ van 1 miljoen euro overeen.

Nog op de agenda staat de herziening van de licentieprocedures, een project waarin de KBVB de leiding neemt. Er zal bijvoorbeeld bekeken worden of de drempel voor de amateurs naar 1B niet verlaagd kan worden als tegemoetkoming voor de integratie van beloftenteams in de nationale amateurreeksen. Bertrand Layec, technisch directeur van het Referee Department, zal de clubs ook een presentatie komen geven over de tussenkomsten van de videorefs. Tot slot wordt er vermoedelijk gestemd over een voorstel om na april geen wedstrijden wegens corona meer uit te stellen. Elke match zou in dat scenario doorgaan, desnoods met beloftenploegen, en anders volgt een forfaitnederlaag. Op dat moment zijn er in principe nog drie speeldagen van de reguliere competitie af te werken, alsook de play-offs en de beker.

Volledig scherm Peter Croonen. © BELGA