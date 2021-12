Pro League maakt zich voorlopig geen zorgen om stijgende coronacijfers: “Bijna 95% van onze spelers is gevaccineerd”

Jupiler Pro LeagueIn Engeland sneuvelt de ene Premier Leaguematch na de andere ten gevolge van besmettingen met het omikronvirus, in Spanje heeft ook Real Madrid te kampen met een serieuze corona-uitbraak . In ons land gaat de Pro League ervan uit dat de laatste twee speeldagen van het jaar niet in het gedrang komen.

Ook in ons land steekt corona weer de kop op onder de spelers in eerste klasse, onder meer bij KV Mechelen. Toch maakt men zich bij de Pro League weinig zorgen over de laatste twee speeldagen van het jaar, dit en volgend weekend. “Bijna 95% van onze spelers is gevaccineerd”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever. “Daar komt bovenop dat er vorig jaar redelijk veel positieve gevallen geweest zijn bij de meeste clubs. De combinatie van de groepsimmuniteit en de vaccinatiegraad onder de spelers zorgt ervoor dat corona op dit moment bij ons minder impact heeft dan bijvoorbeeld in Engeland, waar de vaccinatiegraad bij de spelerskernen een stuk lager ligt dan bij ons.”

Quote De enkelingen die niet gevacci­neerd zijn, moeten nog altijd minstens één test per week ondergaan. Voor spelers die wel gevacci­neerd zijn, bevelen we nog altijd sterk aan om regelmatig te testen. Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever

Lange tijd moesten spelers in de Jupiler Pro League zich twee keer per week laten testen op corona, maar vermits nagenoeg iedereen gevaccineerd is, hoeft dat niet meer. “De enkelingen die niet gevaccineerd zijn, moeten nog altijd minstens één test per week ondergaan”, aldus Van Bever. “Voor spelers die wel gevaccineerd zijn, bevelen we nog altijd sterk aan om regelmatig te testen. Er is ook een absolute meldingsplicht bij de Pro League als er iemand positief is. We merken dat de clubs dat allemaal zo goed mogelijk opvolgen. Een besmetting staat zelden alleen, je krijgt altijd wel een cluster in eigen huis. Dat is zo op school en op het werk, maar ook binnen een voetbalclub. Maar we zien geen besmetting overgaan van ploeg A op ploeg B.”

Volledig scherm Vanaken en Vormer met mondmasker. © BELGA

Overvolle voetbalkalender

De Pro League ziet dan ook geen reden om te twijfelen of er hier de volgende tien dagen kan gevoetbald worden. “We volgend de situatie op de voet”, zegt Van Bever. “We zien wel een lichte verhoging van het aantal gevallen, maar niet in de mate van vorig jaar. We zullen wel aandachtig moeten zijn vanaf januari, want dan keren spelers terug die tijdens hun vakantie overal ter wereld gereisd hebben. Maar voorlopig hebben we geen indicaties dat we voor Nieuwjaar nog in de problemen zullen komen.”

Dat valt ook maar te hopen, want de Belgische voetbalkalender zit nu al overvol. “Er zijn nog wel een aantal inhaalmomenten voorzien”, weet Van Bever. “Maar omdat de kalender al zo druk is, hopen we dat we daar geen gebruik van moeten maken.”

De Pro League verwacht ook niet meer meteen overheidsmaatregelen richting publiek. “We hebben daar voorlopig geen aanwijzingen voor”, aldus Van Bever. “We merken gelukkig ook dat de mondmaskerplicht intussen overal veel beter opgevolgd wordt dan in het begin.”