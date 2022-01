Pro League keurt nieuwe coronaregels goed en zet deur open voor uitstel Genk-KV Mechelen

KV Mechelen kreeg vorige zaterdag geen uitstel, terwijl het wel aan de voorwaarden leek te voldoen met twee besmette keepers (Coucke en Wenssens). De Pro League beschouwde Wenssens echter als een U21-doelman en telde hem niet mee. Om 14 uur vanmiddag kwam de Buitengewone Algemene Vergadering digitaal samen. De basisregel voor spelers blijft dat er zeven positieve gevallen moeten zijn. Die moeten niet langer 30 procent van de wedstrijden van dit seizoen gespeeld hebben, maar wel vanaf de aansluiting bij hun club. Voorts maakt het niet meer uit of de betrokken spelers ingeschreven zijn op de A- of de B-lijst van hun club.

Er is ook een specifieke regel voor de doelmannen. Iedere club moet 24 uur na de goedkeuring van dit reglement drie doelmannen aanduiden. Uitstel kan indien twee van deze drie keepers positief testen. Bij deze twee moet ofwel de doelman met de meeste speelminuten voor zijn club zitten óf de doelman die de laatste officiële competitiewedstrijd gespeeld heeft. In de specifieke situatie van een transfer moet een wijziging in deze lijst van drie doelmannen 72 uur voor de wedstrijd meegedeeld worden aan de kalendermanager.

De Pro League besliste ook dat er geen uitstel mogelijk is voor de wedstrijden van de beker van België én vanaf de 33ste speeldag in de competitie in 1A. In 1B is geen uitstel meer mogelijk vanaf de 27ste speeldag. Wedstrijden van de play-offs kunnen evenmin worden uitgesteld.

Het is wel nog even afwachten of KV Mechelen meteen beroep kan doen op de nieuwe regeling om woensdagavond niet te spelen tegen Genk. KVM krijgt uitstel van de Pro League, maar alles hangt ervan af of de Hoge Raad van de voetbalbond de nieuwe regels op tijd kan aangepast krijgen. In se is dat een formaliteit, maar het moet dus wel op tijd gebeuren. Deadline om uitstel te krijgen is 25 uur voor de match, dus 19u45 vanavond.

