Pro League hakt knoop door: uitstel matchen door Covid in play-offs niet meer mogelijk, met uitzondering van barrageduel promotie/degradatie

De Pro League hakte de knoop door omdat ze de play-offs absoluut wil uitspelen en niet het risico wil lopen dat het drukke competitieschema verstoord raakt, met ook nog een EK voetbal in de pijplijn. De uitzondering voor het barrageduel rond promotie/degradatie is toegestaan gezien het belang van de wedstrijd. In de reguliere competitie die op 18 april eindigt met de 34ste speeldag, blijft de regel dat clubs met zeven besmette spelers uit de A-kern uitstel kunnen vragen, wel nog gelden.

Een beslissing over de format voor volgend seizoen met al dan niet 18 clubs in 1A en de integratie van meerdere beloftenteams in 1B viel vandaag nog niet. De Pro League wacht af tot de voorstellen daarover beter uitgewerkt zijn.

Tot slot is beslist dat licentiemanager Nils Van Brantegem voortaan onder de vlag van de voetbalbond zal werken, en niet langer onder die van de Pro League, dit om belangenvermenging te vermijden. Tot nu droeg Van Brantegem drie petten: als licentiemanager besliste hij mee over het profstatuut van de clubs, als kalendermanager van de Pro League bepaalde hij welke clubs wanneer spelen en tot slot is Van Brantegem ook nog Chief Financial Officer van de Pro League.

Volledig scherm Peter Croonen. © BELGA