PORTRET. Milan Robberechts, het “bedeesde en tactisch intelligente” Mechelse jeugdproduct dat de grote held was in spektakelmatch tegen Westerlo

Mats Rits heeft na 13 jaar een opvolger. De huidige Club Brugge-speler maakte in zijn eerste wedstrijd voor Germinal Beerschot in oktober 2009 twee doelpunten in een 3-1-overwinning tegen...jawel, Westerlo. Niemand deed hem dat nog na, tot Robberechts zondagavond Achter de Kazerne in vuur en vlam zette.

“Ik was zelf aanwezig in het stadion”, zegt zijn vader Michel, die ondanks het droomdebuut van zijn zoon sereen blijft en geen grote uitspraken wil doen. “Door zijn harde werk kreeg Milan zondagavond zijn kans. Het is een correcte jongen, die stevig in zijn schoenen staat. Hij zal nu niet gaan zweven. Milan kan alles snel relativeren.”

Zelf jeugdtrainer

Ook naast Malinwa blijft Robberechts bezig met het spelletje. De jongeling heeft een jeugdploeg onder zijn hoede. “Naast zijn eigen carrière is hij trainer van de U8 van KFC Perk, de club waar het voor hem allemaal begon bij de U7. Na drie seizoenen bij Perk en eentje bij Grimbergen maakte Milan de overstap naar KV Mechelen”, vertelt Michel.

In de voorbereiding maakte Robberechts vanop de rechterflank al indruk tegen RWDM. Hij is van nature een flankspeler, die niet voortdurend tegen de lijn plakt. Robberechts komt graag tussen de lijnen en zoekt de ruimte tussen de centrale verdediger en de back. In de jeugdreeksen speelde hij ook vaak als hangende spits. Met zijn groot loopvermogen bespeelt de 18-jarige graag de ruimtes.

Quote Op veld laat hij zich horen als er iets onrecht­vaar­digs gebeurt, buiten de vier lijnen is hij zeer bedeesd Een coach uit Robbrechts’ verleden

“Milan is een slimme speler, die alles snel oppikt. Hij werkt graag met beelden en analyseert die ook zelf. Milan toont zich tactisch zeer intelligent. Op veld laat hij zich horen als er iets onrechtvaardigs gebeurt, buiten de vier lijnen is hij zeer bedeesd“, laat Dennis Henderickx, een coach uit Robberechts’ verleden, weten. “Milan is heel gedreven om beter te worden”, gaat Henderickx verder. “Als voetbaltrainer heb ik nog met hem gewerkt op de topsportschool in Wilrijk, waar hij zopas afstudeerde.”

“Robberechts kreeg vorig seizoen het verwijt dat hij te weinig rendement had”, reageerde Danny Buijs na de wedstrijd tegen Westerlo. “Ik herkende hem niet meer", gaat Henderickx daar dieper op in. “Hij was op zoek naar zichzelf. Milan scoorde moeilijk en zijn acties liepen niet altijd hoe hij het zelf wilde. De onbevreesde Milan, die genoot van de wedstrijden, zag ik niet meer. Dat kruipt dan snel in zijn hoofd. Soms moet je dat kunnen loslaten. Als aanvallende spelers te veel nadenken, loopt het vaak fout. Gisteren zag ik hem zonder schroom invallen. Dan is hij op zijn best.”

Bij Malinwa geloven ze rotsvast in het potentieel van Robberechts. Ondanks zijn jeugdige leeftijd is hij al toe aan zijn tweede contract Achter de Kazerne. “Toen hij 15 jaar was, kon hij naar AA Gent. Na vele gesprekken met Milan en zijn ouders kon ik hen overtuigen bij Mechelen te blijven. Ik maakte ze duidelijk dat we een project voor hem hadden. Ik geloofde 100 procent in die jongen. Het feit dat ze na afloop van dat contract hem een nieuwe overeenkomst hebben voorgeschoteld, bewijst dat er van bovenaf geloof is in Milan", zegt Henderickx.

Quote Toen hij 15 jaar was, kon hij naar AA Gent. Na vele gesprekken met Milan en zijn ouders kon ik hen overtuigen bij Mechelen te blijven. opleidingshoofd Dennis Henderickx

Een invalbeurt van dat kaliber smaakt natuurlijk naar meer. Al tempert Henderickx de verwachtingen. “Als hij dit seizoen geregeld de selectie haalt en zich eens kan laten opmerken, lijkt me dat al fantastisch. We mogen er ook nog niet te veel van verwachten. Milan moet geduldig blijven. En vooral: hij moet zonder stress voetballen en ervan blijven genieten.”

