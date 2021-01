PORTRET. Leeftijd hoeft geen nadeel te zijn voor Will Still (28), kersvers T1 bij Beerschot: “Als je weet waarover je spreekt, dwing je automatisch respect af”

Tot nu toe is de Engelsman Harry Game de jongste trainer die ooit in de Belgische eerste klasse aan de slag was. Game was 29 jaar en elf maanden toen hij in 1953 de sportieve leiding in handen kreeg bij Antwerp. Will Still, die op 14 oktober 29 wordt, zal dat record nu verbeteren. Woensdag in Eupen zit Still normaal een eerste keer als T1 op de bank.