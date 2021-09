Play-offs en rol van Genk-coach Emilio Ferrera in 2013-2014 verdacht? “Mogi Bayat bood luxehorloges aan om matchen te beïnvloeden”

Jupiler Pro leagueZijn de play-offs van het seizoen 2013-2014 en de daarbij horende titel van Anderlecht verdacht? Volgens de documentaire ‘Le milieu du terrain’ die vanavond wordt uitgezonden op La Une speelde Genk-coach Emilio Ferrera mogelijk een dubieuze rol. En er was makelaar Mogi Bayat, die als ‘master of puppets’ her en der luxehorloges aanbood om wedstrijden te beïnvloeden.

Operatie Zero — beter bekend als de zaak Propere Handen — laait weer in alle hevigheid op. De documentaire ‘Le milieu du terrain’ van journalist Thierry Luthers maakt heel wat los. Daaruit blijkt onder meer dat scheidsrechter Sébastien Delferière zich opstelde als makelaar van Charleroi-trainer Felice Mazzu. Uit nieuws dat Sporza gisteren naar buiten bracht kwam dan weer naar voor dat voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck in 2017 een belangrijke topper in de titelstrijd op het veld van Club Brugge probeerde te beïnvloeden door scheidsrechter Sébastien Delferière te vragen “Anderlecht te beschermen”.

Nu stelt RTBF — dat ‘Le milieu du terrain’ al kon inkijken — dat ook de play-offs van het seizoen 2013-2014 mogelijk verdacht zijn. In die play-offs kroonde Anderlecht zich voor de voorlopig voorlaatste keer tot kampioen van België. Het Standard van Guy Luzon was de eindstrijd als eerste ingedoken en ook Club Brugge deed mee voor de titel, maar het was Anderlecht dat met een fameuze remonte het laken naar zich toe kon trekken. En er was volgens ‘Le milieu du terrain’ een mogelijk dubieuze rol voor Genk-coach Emilio Ferrera, die op zijn beurt dan weer in de portefeuille zat van... Mogi Bayat.

In volle titelstrijd presenteerde Racing Genk zich volgens getuigen opvallend lusteloos op het Astridpark en was ook de opstelling van Ferrera atypisch. Anderlecht — waarmee Bayat ook goeie relaties onderhield — won de topper tegen de Limburgers overtuigend met 4-0 na goals van Massimo Bruno (2), Andy Najar en Dennis Praet. Vervolgens zou Racing Genk later in de play-offs wel met het mes tussen de tanden Club Brugge verslaan met 3-2, en dat terwijl het als zesde in de stand niets te winnen of te verliezen had. Hoe dan ook: voor de Bruggelingen was het de nederlaag te veel en Anderlecht werd uiteindelijk kampioen.

In de rand van die wedstrijd waren onder meer de woorden van toenmalig Club-coach Michel Preud’homme opvallend. “Genk was heel gemotiveerd vandaag. Ik moet Emilio Ferrera eens zijn recept vragen om te zien hoe hij zijn ploeg heeft weten te motiveren en hoe de voltallige bank op zo’n manier doelpunten viert als ze zesde staan in het klassement. Maar ik ben blij voor hen, ze hebben hun werk goed gedaan.”

De figuur van Mogi Bayat als master of puppets achter de schermen? Volgens een anonieme oud-speler uit de Jupiler Pro League die vanavond in ‘Le milieu du terrain’ wordt opgevoerd wellicht wel. “Er zijn meerdere spelers die me vertelden dat Mogi Bayat luxehorloges aanbood. Achteraf gezien weet ik niet of het om matchen te winnen of te verliezen was, maar het was in elk geval om wedstrijden te beïnvloeden. Dat is zeker. Ik weet niet of het specifiek Genk-Brugge was, maar in 2014 bood Mogi Bayat horloges aan aan spelers. Als de ploeg dan het resultaat behaalde dat hij wilde, was dat de beloning.”

