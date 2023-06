Piloot Luc Bertels (59) brengt de titeltrofee per helikopter naar de juiste plek: “Als het Union is, land ik in een nabije weide”

Titelspanning is er niet alleen op het veld, maar ook in de lucht. De Pro League huurt een helikopter in om de trofee naar de juiste plek te vliegen, afhankelijk van het scoreverloop. “Op twintig minuten kan ik zowel in Genk, Brussel als Antwerpen staan”, zegt Piloot Luc Bertels.

Bertels is niet aan zijn proefstuk toe. Bij de titelstrijd in 2014 hield de onzekerheid ook tot de laatste speeldag in PO1 aan tussen Anderlecht en Standard. Bertels vloog de trofee toen over naar Brussel. Zondag is het weer van dat, maar met drie mogelijke bestemmingen: Genk, Union of Antwerpen. Antwerp wil bij een titel de trofee showen voor de duizenden fans die in de Bosuil de match via groot scherm volgen.

Ook Lorin Parys mag zijn hippe pilotenzonnebril bovenhalen: hij maakt met twee anderen de overtocht mee. Een cameraman van het marketingbureau Sporthouse Group zal de trip vastleggen met spectaculaire beelden. De helikopter van Heliventure vertrekt zondag aan de AED Studios in Lint. “Rond twintig na zes stijgen we al eens op voor een proefvlucht om beelden te schieten”, zegt Bertels. “Rond acht uur zouden we opstijgen naar de mogelijke kampioen.”

Volledig scherm Deze helikopter moet de trofee overvliegen. © RV/Heliventure

Als die dan al bekend is. Het scenario valt onmogelijk op de minuut te voorspellen. Wat als een goal in de ultieme slotseconde het titellot verandert? Geen paniek. Bertels: “Op twintig minuten tijd kan ik zowel in Genk, Brussel als Antwerpen landen. Het hangt wel wat af van de goals die vallen, ja.” De landingszone voor de helikopter ligt vast: “Voor Genk is dat het vliegveld bij Zwartberg. Bij Antwerp landen we op een oefenveld naast het stadion, en bij Union is het op een weide in de buurt.”

Bertels leidt als vlieginstructeur al twintig jaar piloten op. In zijn cockpit zaten al rocksterren en F1-vedetten. Zijn belangrijkste vluchten doet hij voor ziekenhuizen. Soms is er levensnoodzakelijke haast mee gemoeid: “We zijn de medische helikopter voor Gasthuisberg, het UZ Antwerpen en OLV Aalst. We vliegen patiënten met brandwonden, covid, transplantatieteams en couveusetransporten met kindjes over.”

Een crew van de Pro League met een trofee behoort tot de passagiersvluchten. Het zal de Pro League ruw geschat 5.000 euro kosten. Zelf heeft Bertels wel weinig affiniteit met voetbal. Wie de titel wint, kan hem niet schelen: “Voor mij is voetbal als Chinees (lacht).”

Volledig scherm Luc Bertels vloog de Pro League-kampioenentrofee in 2014 al eens over naar Brussel voor Anderlecht. © RV/Heliventure

Volledig scherm Heliventure werkt samen met ziekenhuizen. In noodgevallen is er vaak spoed mee gemoeid. © RV/Heliventure