Pijnlijke avond voor Anderlecht tegen Cercle dat 24 op 27 pakt: rood Hoedt, Delcroix out en geen schot tussen palen

Minuut 25. Wesley Hoedt haalt aan de rand van de zestien Rabbi Matondo neer. Voor scheidsrechter De Cremer volstaat geel, maar daar denkt de VAR anders over. Videoref Vergoote oordeelt dat Matondo doorgebroken is en roept De Cremer naar het scherm, waarna de hoofdscheidsrechter Hoedt prompt naar de douches stuurt. RSCA met tien.

Het is vervolgens Cercle dat de wedstrijd in handen neemt. Matondo komt het dichtst bij een openingstreffer, maar Hendrik Van Crombrugge pareert knap. Aan de overzijde heeft Anderlecht meer moeite om Thomas Didillon te bedreigen. De beste kans was voor Hoedt, voor diens uitsluiting: de Nederlander wist zijn kopbal niet binnen het kader te krijgen.

0-0 bij de rust, en daar mocht vooral de thuisploeg tevreden mee zijn.

De tweede helft begon meteen met een domper voor Anderlecht, want de ingevallen Hannes Delcroix moest in de kleedkamer blijven. Naar verluidt had hij last aan de adductoren en dus niet aan de knie, maar toch, dit kon de Rode Duivel missen als de pest.

Cercle voelde dat een overwinning in de lucht hing en ging op zoek naar de 0-1. Het werd ook beloond voor die aanvalslust, toen de ongrijpbare Matondo in minuut 68 de score opende. De aanvaller trapte onhoudbaar binnen in de verste hoek. Een erg mooie goal en Anderlecht, nog steeds met een man minder, op achtervolgen aangewezen.

Maar aanspraak maken op een punt, dat kon paars-wit nooit meer - met tien man kun je meer brengen. Niet één schot tussen de palen over de hele match. Integendeel zelfs: het was Cercle dat de wedstrijd besliste, Kanouté maakte de 0-2. Anderlecht liet zo een unieke kans liggen om een gouden zaak te doen in het klassement, want eerder op de speeldag hadden ook Antwerp, AA Gent en Charleroi al punten laten liggen. Cercle stoomt dan weer door met 24 op 27. Na het seizoen gestart te zijn met 10 op 45. Straffe cijfers.

Om af te sluiten: wat een heerlijke voetballer is Rabbi Matondo, dames en heren... En of zijn droom om ooit in Premier League te voetballen, gerechtvaardigd is.

