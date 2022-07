Pijnlijk: in Westerlo kon zondag geen buitenspellijn getrokken worden

Opvallende - en open - communicatie van het Referee Department, gisteravond. In hun duiding over de eerste speeldag gaven ze aan dat er tijdens Westerlo-Cercle Brugge (2-0) geen correcte offsidelijn beschikbaar was voor de VAR. “De calibratie van de buitenspellijn bleek onmogelijk vanwege de lage positie van de zestienmetercamera’s”, klinkt het.

Dat vormde in minuut 74 een probleem. Een doelpunt van Lyle Foster werd - al dan niet terecht - afgekeurd voor offside. Het was een ‘close call’, maar een dubbelcheck van de VAR was dus niet mogelijk. “En daarom steunde de VAR de initiële beslissing van de lijnrechter.”

Andere apparatuur dan voetbalbond

Dat er geen bruikbaar beeld beschikbaar was bij de promovendus, is op z'n minst frappant te noemen. “Wij hebben stadiontests gedaan om alle techniek in orde te krijgen voor de VAR”, legt Stephanie Forde van het Referee Department uit. “We zijn tijdens vier oefenmatchen gaan testen, met onze ‘eigen’ cameramensen en apparatuur. De juiste VAR-beelden verkrijgen in het Kuipje, een kleiner stadion, was niet simpel. Maar het is ons uiteindelijk wel gelukt.”

Alles leek dus op punt te staan. Tot zondag één uur voor de aftrap duidelijk werd dat er geen buitenspellijn kon getrokken worden. De beelden van Mediapro, verantwoordelijke voor de captatie, voldeden niet voor de calibratie. Waarom precies wordt nog onderzocht. Feit is wel dat zij werken met andere apparatuur (camera’s/lenzen) dan de voetbalbond, die de tests voor het seizoen dus uitvoerde.

Ook eind vorig seizoen incident

Kortom: de betrokken partijen - de KBVB, de Pro League, rechtenhouder Eleven Sports en Mediapro - waren niet op elkaar afgestemd. Dat zagen we ook eind vorig seizoen. Een vermeende buitenspelgoal van Cercle-spits Somers tegen AA Gent werd niet gecorrigeerd door de VAR, omdat de nodige beelden niet aanwezig waren. De cameraman moest eerder namelijk de huldiging van Miguel Van Damme filmen.

Toen bleek ook dat er geen officiële verbintenis is tussen Eleven en de voetbalbond over een samenwerking voor de VAR. Iets wat AA Gent aanklaagde - “Het is niet professioneel.” Een dergelijke overeenkomst is er nu nog steeds niet.

Als de VAR de volgende thuismatch in Westerlo (13/8 tegen Standard) wel een buitenspellijn wil kunnen trekken, zal men een oplossing moeten vinden. De komende dagen wordt bekeken wat de mogelijkheden in het Kuipje zijn. Een ander camerastandpunt? Of een andere lens? Afwachten welke oplossing er uit de bus komt.

Volledig scherm © Photo News