Penalty of niet? Deze lichte duw op Sobol zette Club Brugge op weg naar de zege, Vanaken: “Ik zou nooit gefloten hebben”

“Er is contact met zijn arm, maar dat is heel licht”, sprak Vanaken bij Eleven Sports over de controversiële fase. “Persoonlijk zou ik daar nooit een penalty voor fluiten. Als Vergoote niet had gefloten, zou de VAR ook nooit ingegrepen hebben. Ik snap de frustraties bij Kortrijk dus wel. Mochten wij zo verliezen, zou ik zelf ook gefrustreerd zijn.” Vanaken had het nog over een felbevochten zege. “Kortrijk uit is altijd lastig. Bovendien hadden zij niets meer te verliezen of winnen en konden zij vrank en vrij spelen. En dan was er nog dat lastige en kleine veld. Het was zo’n match waarin de ploeg voor wie de bal een keer goed zou vallen, ging winnen. Het dubbeltje viel langs onze kant.”

Timothy Derijck keek met ongeloof toe hoe hij een penalty tegenkreeg. Ook achteraf had hij zero begrip voor Vergoote. “Ik denk dat iederéén heeft gezien dat dit totaal geen penalty was. De spelers van Club liepen al weg of liepen terug naar de eigen helft... Er is maar één iemand die dit penalty vond en dat is de scheidsrechter. In voetbal zijn alle duels toch met een arm of schouder tegen het lichaam? Het is een sport met duels, zeker in matchen als deze op het scherp van de snee en met veel strijd. Dit is echt op het belachelijke af. We speelden nochtans een prima wedstrijd, stonden goed in blok. Ach, verliezen is nooit leuk. En al zeker niet op deze manier.”