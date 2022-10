Paul Onuachu trekt met kansen morsend Genk over de streep tegen Kortrijk

Jupiler Pro LeagueWat maakte Racing Genk het zichzelf nog lastig tegen KV Kortrijk. Met een 1-0-ruststand beloonden de Limburgers zichzelf bijzonder karig voor hun totale dominantie in de eerste helft. Door een heerlijke vrije trap van Faïz Selemani leek onnodig puntenverlies in de maak. Paul Onuachu kon met een rake strafschop – zijn tweede goal van de namiddag – averij voorkomen.

Twee ongewijzigde ploegen aan de aftrap in de Cegeka Arena, al toonde Kortrijk een heel ander gezicht dan vorige week tegen Antwerp. Toen klopte, mede dankzij een assist van Didier Lamkel Zé, het tot dan ongenaakbare Antwerp (2-1). In Limburg zong Zé een toontje lager.

Want zelden moet dit seizoen het verschil tussen twee ploegen zo groot zijn geweest als in de eerste helft tussen Genk en Kortrijk. Het resultaat: twaalf doelpogingen voor rust namens de thuisploeg. Dat begon al na twee minuten. Aanvoerder en kersvers vader Bryan Heynen leek RC Genk van dichtbij op voorsprong te schieten, maar Ilic kon op het nippertje voorkomen.

Vervolgens probeerden achtereenvolgens Muñoz, El Khannouss, Trésor, Onuachu, nogmaals El Khannouss, Preciado en Cuesta het. Allen tevergeefs. In minuut 37 was het dan toch raak. Op vrije schop van Mike Trésor kopte Paul Onuachu de 1-0 voorbij Ilic. De Gouden Schoen was zo voor de tweede week op rij trefzeker. Voor Trésor betekende het al zijn zevende assist van het seizoen.

Volledig scherm © BELGA

De bezoekers werden pas in de 45ste minuut voor het eerst gevaarlijk via Lamkel Zé en kwamen vroeg in de tweede helft goed weg toen Hrosovsky nog eens mocht aanleggen. Maar daarna kwam de ploeg van trainer Adnan Custovic plots beter in de match. En dat rendeerde meteen. El Khannouss ging aan de rand van de zestien onnodig door op Selemani. De Comorees, die in de zomer nog een transfer naar Genk zag afspringen, legde zelf aan voor de vrije trap en schilderde hem heerlijk voorbij Vandevoordt: 1-1. Een opdoffer van jewelste voor Genk, dat meteen weer ten aanval trok. Schoten van El Khannouss en Arteaga strandden naast de kooi van Ilic.

Genk ontsnapte de laatste weken wel vaker in de slotfase aan puntenverlies. In een poging dat nogmaals te doen bracht Wouter Vrancken een kwartier voor tijd met Samatta en Németh twee extra spitsen. Dat miste zijn effect niet: Németh kopte het leer tegen de hand van D’Haene aan en de bal ging op de stip. Een koud kunstje voor Onuachu. De Nigeriaanse spits zette de elfmeter feilloos om en bracht Racing opnieuw op voorsprong.

Onuachu was even daarna dichtbij een hattrick. Tegelijkertijd bleef het uitkijken voor de uitbraken van Kortrijk. Het bleef bij 2-1. Gueye liet in de blessuretijd nog een unieke mogelijkheid op de gelijkmaker liggen. Voor de vierde week op rij won Genk met één goal verschil. Telkens waren stilstaande fases bepalend. Het blijft zo op twee punten van leider Antwerp.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.