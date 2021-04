OVERZICHT. Haalt Anderlecht play-off 1? En wie zakt? Dit zijn de resterende scenario’s

Play-off 1: Anderlecht of KV Oostende?

Play-off 2: zes teams voor drie plekken

Het wordt nagelbijten in de strijd om play-off 2. Zes teams maken nog aanspraak op de resterende drie plaatsen - KV Oostende óf Anderlecht zal al zeker in PO2 aantreden. Vier van de zes ploegen spelen onderlinge duels. Zo neemt Standard (47 pnt) het op Sclessin op tegen Beerschot (47 pnt). Zulte Waregem (46 pnt) ontvangt AA Gent (46 pnt). Wie wint, is zeker van play-off 2. De ploegen die verliezen of gelijk spelen kunnen KV Mechelen (45 pnt) of zelfs OH Leuven (45 pnt) nog over hen zien springen. Zij bekampen vanavond respectievelijk KV Kortrijk en Waasland-Beveren - twee op papier haalbare kaarten. Spanning verzekerd dus.