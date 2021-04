OVERZICHT. Anderlecht naar play-off 1, Standard, Gent en Mechelen in play-off 2 en Moeskroen zakt na regelrechte thriller onderin

Jupiler Pro LeagueHet doek is gevallen over de reguliere competitie. De voornaamste conclusies na de slotspeeldag: Anderlecht speelt play-off 1, Oostende krijgt in play-off 2 het gezelschap van Standard, AA Gent en KV Mechelen en Moeskroen zakt naar 1B. Morgenavond (20u15) worden de kalenders bekendgemaakt, in het weekend van 1 mei beginnen we eraan.