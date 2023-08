Overtuigend maar zonder overschot: Thiago zorgt voor krappe zege van Club in Westerlo

Een resem doelkansen, maar slechts één doelpunt. Club Brugge had ook op Westerlo nog geen makkelijke avond, maar blauw-zwart graaide in ‘t Kuipje wel de eerste driepunter van de nieuwe competitie mee. Daarmee schuift Club Brugge met 4 op 6 met het verrassende Eupen mee in het spoor van Union en AA Gent. De rust kan voor even terugkeren in het Basecamp in Westkapelle. Westerlo blijft onderin met 1 op 6.

Na de moeizame Europese kwalificatie in Aarhus was Club Brugge naar de Stille Kempen afgezakt met de vaste intentie ook in competitieverband orde op zaken te stellen. De verloren punten tegen KV Mechelen terugverdienen kon enkel met winst op Westerlo. Ronny Deila opteerde voor Igor Thiago diep in de spits, met steun van Skov Olsen op rechts en Nusa op links en met Hugo Vetlesen als complement van Hans Vanaken.

Dat functioneerde prima, maar blauw-zwart liet vooral in de tweede helft te veel kansen liggen om er een eenvoudige avond van te maken. Igor Thiago, ook vorige week tegen KV Mechelen al aan het kanon, was de enige die Sinan Bolat in verlegenheid had kunnen brengen. Dat deed de Braziliaan zo’n tien minuten voor de pauze, waarna Andreas Skov Olsen verzuimde de voorsprong te verdubbelen toen Thiago hem met een hakje alleen voor doel zette. De Deen knalde op de dwarslat. Het zou niet de enige keer blijken dat Bolat zich liet kloppen maar door zijn doelraam werd gered. Het gebeurde in de slotminuut opnieuw bij een uitbraak van Nusa.

In de tweede periode had vooral Hans Vanaken zijn team kunnen verlossen, maar de Limburger kopte vrijstaand aan de tweede paal te zwak in de handen van Bolat . De doelman van Westerlo had voorts een enorme reflex in huis op een knal van Skov Olsen. Bolat had in het eerste half uur ook al twee keer binnen dezelfde fase de nul gehouden die toen nog op het bord stond, tegenover een koppende Vanaken en een volley van Nusa.

Westerlo voetbalde wel goed mee, maar Daci en topaankoop Frigan (die door De Roeck aan de aftrap werd gebracht) konden de Brugse defensie zelden in moeilijkheden brengen. Alleen bij het begin van het slotkwartier moest Simon Mignolet een paar keer als reddende engel optreden op een vrijschop van Vaesen en een knal van Mebude. De stroomstoot die de invallers doorheen het stadion lieten gaan, bleef zonder gevolg. Club hield stand. Het had geen overschot, maar verdiende de driepunter wel. Alleen had het veel vroeger de trekker moeten overhalen.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Antonio Nusa wordt vervangen door Casper Nielsen Kyriani Sabbe wordt vervangen door Denis Odoi Andreas Skov Olsen wordt vervangen door Joel Ordóñez Mathias Fixelles wordt vervangen door Muhammed Gümüskaya Bryan Reynolds wordt vervangen door Edisson Jordanov Mignolet reddende engel tegen Mebude Simon Mignolet had al een vrijschop van Kyan Vaesen uit zijn winkelhaak gezweefd, en doet nu hetzelfde met een knal van Mebude. De Westelse invallers zorgen voor een stroomstoot in het stadion. Gele kaart voor Thomas Van den Keybus Yusuke Matsuo wordt vervangen door Lucas Stassin Matija Frigan wordt vervangen door Kyan Vaesen Igor Thiago wordt vervangen door Roman Yaremchuk Hugo Vetlesen wordt vervangen door Mats Rits Bolat houdt ook Skov Olsens schot Weer een gevaarlijk standje voor het Westelse doel. Thiago pakt nog maar eens met een hakje uit, Skov Olsen kan aanleggen maar ook nu is Bolat sta-in-de-weg voor een tweede Brugse goal. Vanaken kopt te zwak © BELGA Vanaken duikt vrij aan de tweede paal op om een gelifte voorzet van Nusa in te koppen, maar dat heeft de tweevoudige Gouden Schoen al beter gedaan. Bolat kan de zwakke kopbal makkelijk oprapen. Bos glijdt zestien in: geen penalty Nadat Thiago nogal hard doorgaat op Tagir, zet de actie zich verder tot bij Bos die het Brugse strafschopgebied in glijdt. Geen strafschop, beduidt Boterberg. Erdon Daci wordt vervangen door Adedire Mebude Vetlesen tegen hoofd van Neustädter © Photo News Nusa loodst zijn landgenoot Vetlesen door de defensie, de nieuwe Club-Noor haalt uit maar het schot zeilt via het hoofd van Neustädter in hoekschop. Enorme redding Bolat tegen Thiago Nusa gaat op links voorbij Reynolds en zet goed voor, Bolat duikt met doodsverachting in de voeten van Thiago op de doellijn. Daci loopt tegen de hand van Mignolet Mignolet grijpt de hoekschop en bij het uitlopen komt de hand van de Gouden Schoen tegen het gezicht van Daci. De Macedoniër blijft liggen, maar krijgt de penalty niet die hij zoekt. Schot Madsen levert corner op Westerlo zoekt een snelle gelijkmaker. Fixelles legt goed terug naar Madsen, wiens schot via Spileers in hoekschop verdwijnt.

