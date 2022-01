Opvallend: KV Mechelen weigert te spelen tegen OHL nadat het geen uitstel krijgt van Pro League

KV Mechelen werd verplicht te spelen, maar zo ver komt het niet. “Dit konden we niet aanvaarden. De Pro League houdt geen rekening met de gezondheid van de spelers”, aldus Lagast. De Raad van Bestuur van Malinwa kwam gisteravond in allerijl samen en nam, in samenspraak met de staf en spelers, de beslissing om niét te spelen. Een statement. Afwachten of de Pro League voet bij stuk houdt. Als dat het geval is, verliest KV hun duel tegen OHL met forfaitcijfers (3-0). Het is niet uitgesloten dat de club dan juridische stappen zet. Ook de wedstrijd tegen Racing Genk van woensdag dreigt in gevaar te komen.