Opvallend: Antwerp toont Undav shirt van... Leicester City, ook voor de spits hét voorbeeld voor Union

De Duitser, die volgend seizoen voor Brighton speelt, kon dat gebaar appreciëren en stelde dat Leicester City inderdaad het voorbeeld van Union is. In het seizoen 2015/2016 schreven de Foxes onder de Italiaanse coach Claudio Ranieri een ongezien hedendaags voetbalsprookje door de Premier League te winnen. En ook Union is goed op weg om als niet G5-club dat huzarenstukje te realiseren in het jaar van hun rentree in de hoogste klasse. Met Felice Mazzu als de Ranieri van Union. Vanzeir hun Riyad Mahrez. En Deniz Undav de Jamie Vardy. Met 20 goals is hij nu ook voorbij Antwerpspits Frey.