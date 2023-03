Oppermachtig Antwerp stuurt zwak KV Mechelen met forfaitcijfers naar huis en zet favorietenrol voor bekerfinale extra in de verf

’t Is voor de neutrale voetbalfan te hopen dat de bekerfinale op 30 april spannender gaat zijn dan de finale avant la lettre, want die was wel héél snel beslist. KV Mechelen bakte er tegen een opvallend fris Antwerp helemaal niks van. 5-0 was de zware en verdiende eindstand.

Mechelen plaatste zich dinsdag al voor de bekerfinale, Antwerp verzekerde zich pas donderdag (na verlengingen) van een ticketje voor de Heizel. Op papier had Malinwa dus frisser moeten zijn, maar daar viel niets van te merken. Antwerp was sneller, gretiger en beter. Bovendien schoten de bezoekers zichzelf na een kwartier domweg in de voet. Soms kan je ook te veel proberen uit te voetballen van achteruit en dat is exact wat KV deed. Lavalee liet zich op de rand van de eigen zestien de kaas van het brood halen door Keita, waarna Jurgen Ekkelenkamp de score opende.

In het half uur dat volgde, zou de Great Old nog een handvol mogelijkheden bij mekaar voetballen. Mechelen stond erbij en keer ernaar. Van de week iets te veel gefeest, misschien? Ekkelenkamp verdubbelde bij één van die kansen de score. Op slag van rust werd het zelfs 3-0. Deze keer was het Gyrano Kerk die een passje van Ekkelenkamp in doel verlengde. De goal werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar na een VAR-interventie van vijf minuten – u leest het goed – mocht Antwerp alsnog juichen. Ongezien. Meteen konden de boeken dicht.

Na de pauze bleef Antwerp rustig baas. En Mechelen bleef, ondanks twee vervangingen halfweg, onmachtig. Dé acties van de tweede helft kwamen, wat ons betreft, van Vincent Janssen. Voorbij het uur deed Antwerps diepe spits twee defensieve spurts van meer dan vijftig meter om er dan op de eigen helft een tackle tussen te gooien. Als je dat kan, ben je conditioneel in orde. Als je dat wil op een moment dat de match is gespeeld, dan ben je een kanjer van een teamspeler.

En oh ja, tussendoor was Janssen ook nog goed voor een assist. De Oranje international verlengde een uittrap van Butez tot bij Kerk, die er dus 4-0 van maakte. Butez pakte overigens zijn vijftiende clean sheet van de competitie. De ingevallen Balikwisha pikte in de slotfase ook nog zijn doelpuntje mee en maakte de Mechelse afgang compleet. Steven Defour en zijn jongens kunnen eind april best uit een ander vaatje tappen, want anders gaan ze weinig plezier beleven in het Koning Boudewijnstadion. Of wilden ze op de Bosuil gewoon zand in de ogen strooien?

