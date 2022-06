Open debat Pro League maat voor niets? Oude format wenkt met drie zakkers volgend seizoen: “In principe terug naar 1A met zestien”

De Faculty Club in Leuven: Pro League-CEO Lorin Parys koos het chique in het groen gelegen en als werelderfgoed erkende Groot Begijnhof uit om alle profclubs verdeeld over drie groepen te laten brainstormen over mogelijke competitieformats. En er zijn er nogal wat gepasseerd de laatste weken, van het ‘14-18’-plan met een gespreide inkrimping naar een hoogste klasse met slechts 14 clubs tot het door het gros van de kleinere profclubs nog ingediende plan om terug te keren naar de historisch vertrouwde formule van een competitie met achttien clubs zonder play-offs.

Niemand van de clubleiders die na de praatsessie het universiteitsdomein met een gezicht als een donderwolk verliet, maar puntje bij paaltje is geen enkele knoop doorgehakt. “We gaan nu van alles wat we geleerd en gehoord hebben een verslag maken, daar een nachtje over slapen en dan zien of we met die ingrediënten een soep kunnen koken”, zei Parys. Maar die soep zal nooit helemaal lekker smaken, zo liet Pro Leaguebestuurder Walter Damen (Beerschot) voelen: “Er zit voedsel en drinken in elke format, maar er zit ook voor iedereen een slechte mossel in.”

Philippe Bormans, CEO van Union, wond er geen doekjes om. Hij denkt niet dat er voor het einde van de maand op de Algemene Vergadering nog een stemming over een of andere format komt, want er is gewoon geen tweederde-draagvlak voor. “Vandaag weten we dat we volgend jaar in principe terugkeren naar een competitie met zestien clubs in 1A en play-offs met zes clubs en halvering van de punten. Dan bekrachtigen we de beslissing die we twee jaar geleden genomen hebben. Dat is op zich niet slecht: die format heeft zijn attractiviteit al bewezen.”

Het enige verschil is dat voor volgend seizoen wel al de integratie van vier U23-teams van topclubs in 1B goedgekeurd is. Maar om dat te verlengen is volgend jaar een stemming nodig. Vanaf het seizoen 2023-2024 zou ook play-off 2 voor het eerst plaatsvinden met vier groepen van vier clubs uit 1A en 1B. Ook die regel is al eerder gestemd, maar kon door de coronapandemie nog niet plaatsvinden.

Het scenario van drie dalers volgend seizoen doet veel kleinere profclubs het angstzweet uitbreken. “Dat is de enige reden waarom er nu tijdsdruk op zit als je daar nog iets aan wil veranderen”, aldus Parys. Terwijl vele profclubs al financieel slecht boerenvaar, kan de grotere degradatiekans die clubs verleiden om nog extra financiële risico’s te nemen. Parys maakt er een punt van in zijn beleid om het Belgische profvoetbal economisch gezonder te maken: “De format is daar slechts een deeltje van. Minstens zo belangrijk zijn strengere financiële regels. Vijftien profclubs hebben vandaag een eigen negatief vermogen. Ik maak dat heel concreet: die clubs moeten binnen vijf jaar een positief eigen vermogen hebben, op straffe van puntenaftrek. Elk jaar moeten zij twintig procent verbeteren. Daarnaast werken we aan een squad-spentratio: een club mag slechts een bepaald percentage aan spelers uitgeven tegenover het geld dat ja via spelers binnenkrijgt.”