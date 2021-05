Op vraag van Eleven: is Club Brugge donderdag al kampioen tijdens opwarming of moet het vol aan bak?

Zo kan het dat Club donderdag al vlak voor hun match hoort dat het kampioen is - in het geval dat Genk niet wint. In het andere geval heeft Club in Anderlecht een punt nodig om kampioen te spelen. Toch een wereld van verschil: blauw-zwart moet in dat tweede scenario vol aan de bak tegen een ongetwijfeld gemotiveerd Anderlecht dat er alles aan zal doen om het Brugse titelfeest in het Lotto Park te voorkomen.