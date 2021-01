Oostende vloert Charleroi na spektakelstukje aan de kust

Met KV Oostende en Sporting Charleroi stonden twee ploegen in vorm tegenover elkaar. Beiden kenden een vruchtbare maand december na een dramatische reeks in november. Charleroi wou als ‘best of the rest’ in het zog van leiders Club Brugge en Genk blijven, terwijl Oostende met een inhaalmatch tegen Eupen komende dinsdag in het verschiet ook op zijn beurt een goeie zaak kon doen. Blessin kon niet rekenen op Bataille, die na een vijfde gele kaart moest toekijken. Bij Charleroi zat Ilaimaharitra zijn vijfde en laatste schorsingsdag uit. Bruno vierde zijn rentree in de basis na maandenlang blessureleed.

Voor KVO kon de match niet beter beginnen. Na vijf minuten lukte Sakala de openingsgoal met het hoofd na een prima voorzet van Skulason. Een droomstart voor de kustploeg, die zag hoe bij Charleroi ook meteen Willems uitviel. De Carolo’s kwamen in het openingshalfuur af en toe opzetten, maar telkens was de laatste pass - veelal van Bruno - verkeerd. Oostende was één keer dicht bij de dubbele voorsprong via Gueye. Vlak voor het halfuur dan toch de gelijkmaker voor de bezoekers: Gholizadeh kapte zich nog maar eens mooi vrij en zag hoe Nicholson zijn voorzet mooi in de verste hoek deponeerde. Eén keer kwam KVO nog dicht bij de nieuwe voorsprong, maar de poging van Gueye ging net over. Halverwege hingen de bordjes niet onlogisch in evenwicht na een onderhoudende eerste helft.

Volledig scherm © BELGA

Na de pauze opnieuw kansen aan beide zijden. Gueye en Sakala talmden te lang namens KVO, Benchaib en Nicholson zagen aan de overzijde knappe goals afgekeurd wegens buitenspel. Op het uur toch de nieuwe voorsprong voor de thuisploeg: opnieuw Skulason als aangever, deze keer Hendry als afwerker. Een handvol minuten na de 2-1 was de wedstrijd klaar. Hjulsager haalde uit vanop twintig meter en besliste zo de wedstrijd.

Charleroi trof nog de paal via Hendrickx vooraleer de ingevallen Rezaei een kwartier voor inrukken de aansluitingstreffer lukte. Mede doordat KVO naliet een vierde keer te scoren, bleef het spannend tot de laatste minuut. Uiteindelijk pakt Oostende een vierde zege in vijf matchen en blijft het team van Blessin zo in de running voor een plaats in de top acht. Charleroi laat dure punten liggen in de strijd voor play-off I.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

