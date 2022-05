Onze huisref vindt dat Club Brugge penalty moest krijgen na duw op De Ketelaere, Vanaken furieus na afloop: “Schaf die VAR maar af”

Opschudding in de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Blauw-zwart wilde een strafschop nadat Lisandro Magallan in de zestien een duw in de rug van Charles De Ketelaere gaf, net voor de Rode Duivel zijn hoofd tegen een voorzet van Andreas Skov Olsen zette. VAR Bram Van Driessche checkte de fase, maar vond niet dat ref Nathan Verboomen terug moest keren op zijn eerdere beslissing om geen penalty te geven.

Volledig onterecht, zo vindt onze huisref Tim Pots. “Bij duw- en trekfouten ligt de lat zeer hoog voor de VAR. Maar als er geen interventie is bij een duwfout met beide handen in de rug van een speler die in balbezit kan komen, communiceer je beter dat de VAR nooit meer mag tussenkomen bij duwfouten. Een zuivere strafschop, dus. Ook een gele kaart was op zijn plaats voor Magallan.”

Vanaken furieus: “Schaf die VAR maar af”

“De VAR had altijd moeten ingrijpen. Dit was voor iedereen een clear error”, aldus Hans Vanaken. “Waarom de VAR niet ingreep, is een groot vraagteken. Nadien is daar door de arbitrage niets meer over gezegd. Terwijl er geen twijfel mogelijk was. De scheidsrechter werd in de steek gelaten. Net daarom is de VAR in het voetbal gekomen. Als ze zo’n fases al niet meer juist kunnen inschatten, mag de VAR worden afgeschaft.”

Ook Club-coach Alfred Schreuder sprak zich uit over de fase. “Ik begrijp niet dat we geen strafschop hebben gekregen”, was de Nederlander boos. “We hebben een VAR en iedereen ziet gewoon dat De Ketelaere geduwd wordt. Tijdens de rust hoorde ik al dat we een strafschop hadden moeten krijgen en intussen zag ik ook de beelden al. Ik vind het heel slecht, in mijn beleving kan dit niet.”

Poll Verdiende Club een strafschop? Ja

Neen Verdiende Club een strafschop? Ja (84%)

Neen (16%)

Volledig scherm De Ketelaere kreeg een por van Magallan. © Eleven/PhotoNews