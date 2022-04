Onze huisref Tim Pots snapt waarom Nathan Verboomen Anderlecht-Club zal fluiten: “Hij deed wat z’n bazen vragen”

Vorige week riep scheidsrechtersbaas Bertrand Layec trainers, aanvoerders en pers bij mekaar. In de play-offs zouden zijn scheidsrechters anders fluiten, zei Layec. Met strenge hand wanneer er weer maar eens een trainer of speler begint te mekkeren. “Dat vervuilt ons voetbal.”

Nathan Verboomen is een trouwe soldaat. Dus zwaaide hij tijdens AA Gent-RC Genk met de gele kaarten voor protest. Samoise kreeg geel voor een schwalbegebaar. Vadis Odjidja kreeg zijn tweede geel voor geklaag. Hein Vanhaezebrouck kreeg twee opeenvolgende kartonnen voor molenwieken.

Vanhaezebrouck was furieus. Verweet Verboomen geen persoonlijkheid te hebben omdat die de regels van zijn bazen zo strikt had gevolgd. Bij het Referee Department lijkt men net blij te zijn met de kaarten van Verboomen. “We willen herhalen dat opzichtig protest streng aangepakt wordt, zoals afgelopen week ook besproken werd. Dit om het imago en het beeld van ons voetbal te beschermen en respecteren.”

“Het Referee Department zal de scheidsrechters steunen in deze beslissingen omdat dit in het algemeen belang van het voetbal is en ook omdat op internationaal niveau door UEFA en FIFA dit gedrag streng wordt afgekeurd en aangepakt.”

Teken van steun

Verboomen mag komend weekend zelfs Anderlecht-Club fluiten, de topper van de speeldag. Het lijkt op een bewuste zet van Layec na alle commotie. Dat is niet noodzakelijk het geval, zegt onze huisref Tim Pots. “De kans is reëel dat Verboomen al aangeduid was voor die match. Layec had hem wel een andere match kunnen toewijzen. Dat hij dat niet gedaan heeft, zegt ook wel iets. Het is een teken van steun.”

Volgens Pots is het niet onlogisch, om verschillende redenen. “Verboomen is een internationale ref die een wedstrijd in de Europe play-offs heeft gefloten. Dan is het logisch dat hij de week erop een match in de Champions’ play-offs krijgt. Een échte topper is het ook niet, gezien de omstandigheden. Enkel Club-Union valt nog onder die categorie. Maar het belangrijkste: Verboomen deed wat zijn bazen gevraagd hebben. Hij volgde de richtlijnen. Het is niet zíjn keuze geweest om zo streng te zijn. En de clubs zijn zeer specifiek op de hoogte gebracht. Het zou voor Verboomen niet slim geweest zijn om niet op te treden. Bovendien: Odjidja had ongelijk met zijn protest, en Vanhaezebrouck ging hard tekeer.”

Feeling gemist

Anderzijds: in de richtlijnen van Layec zei die ook dat zijn refs “de feeling van het spel moéten verbeteren”. Daarin lijkt Verboomen met zijn snelle dubbele gele kaart voor Vanhaezebrouck niet meteen geslaagd. “Daar miste ik inderdaad wat emotionele intelligentie”, aldus Pots. “Hij had Vanhaezebrouck eerst moeten laten ventileren, om dan zijn eigen uitleg te doen en af te sluiten met één gele kaart.”

Zondag krijgt Verboomen een herkansing. Tijdens Anderlecht-Club.

