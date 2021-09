Onze huisref Tim Pots fluit Vanhaezebrouck terug na kritiek op VAR: “Er ging géén nieuwe fase in én er was een overtreding op Kortrijk-speler”

In een dramatische eerste helft moesten de Buffalo’s lange tijd het spel van de thuisploeg ondergaan. Gent kwam ook nog eens vroeg op achterstand. Na handspel van De Sart scoorde Selemani vanop de stip met een panenka. Pas halfweg de eerste helft herstelden de Buffalo’s het evenwicht, maar het duurde tot drie minuten voor rust tot Owusu een eerste Gentse poging tussen de palen lukte. “We namen in de eerste helft te weinig initiatief, we speelden te traag en te lateraal, het duurde te lang”, aldus Hein Vanhaezebrouck.

Tien minuten voor tijd scoorde Tissoudali de gelijkmaker, maar na een lange VAR-interventie werd dat doelpunt afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel van diezelfde Tissoudali. Tot ergernis van Vanhaezebrouck. “Was het buitenspel? Ik heb de beelden gezien, het was een héél dikke lijn. In België gebruiken we 2D, omdat men 3D te duur vindt. Dat is ons profvoetbal: 80% correctheid vindt men goed genoeg, een foutmarge van 20% aanvaardbaar. Dat vind ik dus niét aanvaardbaar.”

Onze huisref Tim Pots: “Vanhaezebrouck heeft geen gelijk”

“In eerste instantie was ik blij te horen wat Hein zei, omdat er weinig trainers zijn die de regels zo goed kennen”, zegt onze huisref Tim Pots. “Maar als hij zegt dat er twee keer een nieuwe fase inging, gaat het om een subjectieve interpretatie. In het VAR-protocol staat dat er een nieuwe fase ingaat bij ‘gecontroleerd balbezit’ van de andere ploeg. Kortrijk-speler Palaversa raakt ongelukkig de bal en tikt die dan nog eens aan, voor de bal weer bij een speler van Gent komt. Maar dat is eerder een carambole dan gecontroleerd balbezit. Dat is Hein blijkbaar ontgaan. Er wordt overigens ook een fout gemaakt op de Kortrijkspeler in kwestie. Als het doelpunt niet was afgekeurd wegens buitenspel, dan was de VAR dáár wel op teruggekomen. Conclusie: Vanhaezebrouck heeft in deze geen gelijk.”