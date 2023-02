Onze huisanalist Marc Degryse voorspelt dat Genk nog de handen vol zal hebben met Union: “Vertrek van Onuachu kan toch voor twijfel zorgen”

Jupiler Pro League “Meneer Parys, het is aan u”: onze chef voetbal ziet hoe het Belgisch voetbal doodziek is

Een nieuwe speeldag in de Jupiler Pro League, nieuwe wantoestanden in de tribunes. Dit weekend waren het opnieuw de vuurpijlen die langs alle kanten onze velden opvlogen. Onze chef voetbal Niels Poissonnier stelt vast dat het product Belgisch voetbal niet ziek maar doodziek is. “Het wordt dringend tijd dat Parys zijn woorden inruilt voor daden. En met hem al onze (verongelijkte) profclubs en de overheid.”

