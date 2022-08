Onze huisanalist Marc Degryse keek andermaal met grote ogen naar Fábio Silva: “Pure schoonheid. Nooit verwacht dat hij naar België zou komen”

“Je weet het op voorhand. Omdat het nu eenmaal het lot is van onze competitie. Wie het goed doet, is weg. De Ketelaere, Sergio Gómez, Zirkzee, Ito, Dessers... Allemaal zijn ze vertrokken deze zomer. En toch heb ik het afgelopen weekend genoten. Dankzij enkele nieuwe namen, zoals Fábio Silva. Dat hij ooit naar België zou komen, had ik nooit verwacht. Fábio Silva was nog geen 18 jaar toen hij door een blessure van Raúl Jiménez plots in de ploeg kwam bij Wolverhampton. Véél te vroeg, maar je zag wel meteen dat hij ongelooflijke kwaliteiten heeft. Kijk, de voorbije jaren hebben Nmecha en Zirkzee - jongens van grote clubs - zich hier weer in de kijker kunnen spelen. Wel, Fábio Silva wordt ook zo’n verhaal. Je weet nu al dat hij volgende zomer weer weg zal zijn. Laat ons er dus dan ook maar ten volle van genieten.”