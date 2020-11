Onze chef voetbal vraagt zich af of dit een Clásico was en schrijft eerbetoon: “‘Mierda!’ schreeuwde D10S”

D10S had ‘s middags in de bibliotheek zitten kijken naar zijn ex-club FC Barcelona. Bij de hulde van Lionel Messi had hij een traantje weggepinkt. Dat overal in Europa ter ere van hem één minuut stilte werd gehouden voor de aftrap van de wedstrijden, vond D10S stiekem maar normaal, toch? Het is nog wat wennen voor hem, daar in het paradijs. Op een paar dagen kun je onmogelijk elk hoekje gezien hebben.