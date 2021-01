Onze chef voetbal keek met belangstelling naar KVO-Standard: “Blessin is de X-factor onder de 1A-coaches”

Jupiler Pro LeagueWie zijn de stuntmannen? Oostende dat ook gisteravond een vleugje modern voetbal bracht, of Standard dat in de slotseconde maakte dat het onder Mbaye Leye onoverwinnelijk blijft? Oostende houdt play-off 1 in zicht. Onze chef voetbal zag vooral een leuk treffen tussen twee coaches met persoonlijkheid. “Leye maakt Antwerp, Genk en Anderlecht zenuwachtig.”