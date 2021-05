Onze chef voetbal: “Dit was de beste match van Anderlecht in de Champions’ Play-offs. En de minste van Racing Genk”

Jupiler Pro LeagueClub Brugge is komende zondag kampioen als het in zijn twee komende wedstrijden 6 op 6 haalt. Met dank aan Anderlecht, dat in Limburg zijn meest complete wedstrijd van deze play-offs speelde (en tóch niet kon winnen). Racing Genk oogde precies minder fris. De topper in de Luminus Arena door de ogen van onze chef voetbal: “Genk had een hele avond moeite met de opzet van Anderlecht om hoog te storen.”