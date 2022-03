Onze Anderlecht-watcher ziet hoe paars-wit moet rekenen op misstap Gent of Antwerp: “Ongemeen spannend”

Jupiler Pro LeagueAnderlecht heeft na de eerste nederlaag in bijna twee maanden z’n lot niet meer in eigen handen. Enkel zes op zes én een misstap van Gent of Antwerp volstaan om er straks bij te zijn in de Champions’ play-offs. Cercle Brugge en OHL kunnen scherprechter worden in deze ijzingwekkende eindsprint. Onze Anderlecht-watcher over efficiëntie, fort Ghelamco en dekselse Buffalo’s.