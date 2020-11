Onwaarschijnlijk! Bodart gaat Bolat achterna en scoort op Sclessin in slotseconden: “Ik stond achter de goal toen Bolat het deed”

Jupiler Pro League Ivan Leko na “goede, maar geen schitteren­de” prestatie: “We misten killer instinct”

1 november Antwerp-coach Ivan Leko wilde niet veel kwijt over de enige tegengoal die Antwerp slikte in Anderlecht. “In het dominante en proactieve voetbal dat wij willen brengen, ligt de sleutel in het afstoppen van de tegenaanval. Anderlecht kreeg zo een paar goeie kansen, ongelukkig voor ons en gelukkig voor hen slaagden ze erin uit een van die fases raak te treffen. Maar als je ziet dat Anderlecht, in Brussel, tegen Antwerp op de counter moet spelen, dan zegt dat ook al veel”, aldus Leko, bij wiens team de opeenvolging van de wedstrijden begint te wegen. “Gélin had krampen. Het voorbije jaar speelde hij amper, maar sinds hij hier is speelde hij quasi alles. Het is normaal dat hij, net als Ampomah en Benavente trouwens, tijd nodig heeft. Ook Mbokani was wat minder vandaag na die opeenvolging van die matchen. We wisten dat het tekort aan fitheid ons parten zou kunnen spelen.”