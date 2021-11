Ontketende Tissoudali loodst Buffalo’s naar zevende plek

Jupiler Pro LeagueAA Gent wipt na een verdiende zege tegen Standard over Kortrijk en Eupen. De Buffalo’s waren op een lastig veld de betere van de Rouches. Tissoudali was dé grote meneer van de Ghelamco Arena. Hij rolde Standard met twee goals op.

AA Gent liet tijdens de interlandbreak een nieuwe grasmat aanleggen en die zag af onder de vele regenval. De bal verloor ongewoon veel snelheid, spelers gleden vaak weg, controles gingen de mist in… Kortom een vlotte balcirculatie en een aantrekkelijke wedstrijd aan een hoog tempo was nagenoeg onmogelijk. Het werd meer een soort van cupmatch in de Ghelamco Arena. Gent paste zich in de aanvangsfase het best aan. Na een riskante pass van Nkounkou verslikte Dussenne zich in veld en bal. Tissoudali bracht voor, maar Samoise kopte op de paal. De Rouches ontsnapten aan een achterstrand, maar slikten even later toch een doelpunt. Henkinet kreeg een hoekschop onvoldoende weggebokst en Tissoudali aarzelde niet. Zijn schot schampte via Laifis binnen.

Bolat houdt Muleka van 1-1

Standard had in die periode amper grip op het middenveld en raakte maar moeizaam in de buurt van Bolat. Toch viel er plots een dot van een kans uit de lucht toen Raskin een knappe doorsteekbal uit zijn rechter schudde voor Muleka, maar Bolat kwam explosief uit zijn doel om het schot van de Congolees met de borst te blokken. De Rouches kwamen er iets meer uit, maar onvoldoende om écht die gelijkmaker te verdienen.

Volledig scherm © BELGA

Tissoudali bleef intussen acties opzetten. Hij stuurde in de zestien Laifis én Dussenne het bos in en leek de 2-0 aan de voet te hebben, maar mikte van dichtbij nét naast. Even later testte de Nederlandse Marokkaan opnieuw de vuisten van Henkinet. Standard kende opnieuw een lastige fase, maar Gent liet het na om de voorsprong te verdubbelen. Zeker toen Siquet een nieuw schot van Tissoudali van de lijn haalde.

Tissoudali zorgt voor hoogtepunt

Elsner had bij de rust Klauss al gebracht en moest voor het uur ook Amallah wisselen. De lange tijd naar de B-kern verwezen Lestienne, mocht zijn eerste speelminuten van het seizoen meepikken. Hij was meteen getuige van de 2-0. Na een mooie actie van Odjidja en Samoise, raakte Depoitre de bal eigenlijk verkeerd, maar via de voet van Siquet dwarrelde het leer toch in doel. De 2-0 waar Gent al lang aanspraak op mocht maken, kwam er dan toch. Het hoogtepunt van de avond moest dan nog komen. Tissoudali zette met één heerlijke beweging Laifis én Siquet op het verkeerde been en schoof laag binnen. Standard leek in de touwen te hangen, maar counterde zich meteen naar de aansluitingstreffer. Raskin met een nieuwe scherpe doorspeelbal en Dønnum bracht de Rouches weer in de match.

Het was echter niet het begin van een Luikse remonte. Tissoudali eiste weer een hoofdrol op met enkele spectaculaire acties, maar de 4-1 én een hattrick voor de man van de match bleven uit. Ze zullen er in Gent niet om malen, de Buffalo’s zetten met een 6 op 6 een tussensprintje in.

