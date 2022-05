ONS RAPPORT. “Zo’n fout mag niet op dit niveau”: vier Bruggelingen krijgen in titelmatch 7/10, twee spelers van Antwerp gebuisd

Jupiler Pro League “Kampioen, kampioen!”: zo beleefden duizenden Brugse fans aan Jan Breydel ommekeer richting titel

En of de vreugde-uitbarsting bij de duizenden Club Brugge-fans geposteerd op Jan Breydel gigántisch was. Na een slechte eerst helft werd de situatie tegen Antwerp op de Bosuil helemaal omgebogen. Via Hans Vanaken, Jack Hendry en Sargis Adamyan. Bij iedere goal was de ontlading enorm. “Kampioen! Kampioen!” Kijk in de video bovenaan hoe ze in Brugge de match beleefden.

15:44