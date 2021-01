ONS RAPPORT. Twee uitblinkers bij Club, wissels Clement kunnen allerminst overtuigen - Twee gebuisden bij Standard

Jupiler Pro League Gen­k-aan­winst McKenzie arriveert in België: “Ik kijk ernaar uit om het team te vervoegen”

9 januari Genk-aanwinst Mark McKenzie is zopas geland op Zaventem. De 21-jarige Amerikaan, die overkomt van MLS-club Philadelphia Union en een contract tot midden 2025 in de Luminus Arena zal tekenen, heeft zin in een Limburgs avontuur. “Ik kijk ernaar uit om het team te vervoegen”, klonk het op de luchthaven.