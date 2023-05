ONS RAPPORT NA ANTWERP-CLUB. “Dat hij eens niet de beste was op het middenveld? Zand erover”: zes spelers krijgen 7 op 10, vijf starters halen maar net voldoende

“6 op 6 moet volstaan”: Club Brugge overtuigt niet maar legt druk bij AA Gent na zege tegen Seraing, dat zeker is van degradatie

Zélfs Seraing thuis is tegenwoordig een opgave. Club Brugge won wel, maar daarmee is alles eigenlijk gezegd. De degradatie van de Luikenaars is intussen officieel.