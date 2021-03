Onmondig Kortrijk verliest bij Eupen en doet slechte zaak onderin

De dertiende tegen de veertiende in de stand, dat staat borg voor een grijze wedstrijd waarover amper wat te vertellen valt. Zo geschiedde.

Luka Elsner verving Gueye en de geschorste De Sart door Gano en de herstelde Makarenko. San José Benat bracht vier nieuwe gezichten in in vergelijking met de vorige competitiematch tegen OHL. Eén ervan was Julien Ngoy die in de 52ste minuut ineens een vrijgeleide kreeg om rond het Kortrijkse strafschopgebied te wandelen. Makarenko toonde hem hoffelijk de weg. De geboren Antwerpenaar trapte de bal keurig buiten het bereik van Marko Ilic.

Volledig scherm © BELGA

Eupen had de wedstrijd geopend met een paar goede momenten, vooral met een lage schuiver van Prevljak waar Ilic knap op redde. Kortrijk zette er twee verre doelpogingen van Chevalier tegenover: één nogal simpel naast, één afgeweken op een verdediger. Tijd voor de koffie.

Na het doelpunt van de Panda’s greep Elsner snel in. Hij bracht naast Gano zijn tweede toren, Gueye, in, samen op Anderlecht goed voor de winst. Het bracht geen zoden aan de dijk: KVK bleef ondermaats terwijl Eupen tot drie keer toe dicht bij een tweede doelpunt kwam. Eerst trapte Musona centimeters naast, dan ging het schot van Kayembe rakelings voorbij de verste paal en nog even later sloeg Ilic een heerlijke bal van Ngoy uit de bovenhoek. De vierde keer was het helemaal prijs: Musona kopte een voorzet van Baby vanaf de flank naar de grond, Ilic duwde knullig weg en Musona himself kon de bal binnenduwen. Wat is er van dit KV Kortrijk toch geworden?

Zelfs 3-0 leek in de maak toen Bram Van Driessche Eupen een strafschop meegaf. Prevljak wou al zijn aanloop nemen om de penalty te trappen toen de scheids naar het scherm werd geroepen en even later de strafschop terecht annuleerde. Derijck duwde Baby immers buiten het strafschopgebied. De Panda’s kregen er zelfs geen vrijschop voor in de plaats: niets fout dus. Tenzij het spel van de West-Vlamingen die met 2-0 nog goed wegkwamen.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.