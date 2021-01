Onherkenbaar Racing Genk laat leidersplaats liggen na dramatische tweede helft tegen KV Kortrijk

Voor we aan het relaas van de wedstrijd beginnen een vaststelling: KV Kortrijk beschikt over een uitstekende doelman. Marko Ilic hield Racing Genk binnen het kwartier van twee gemaakte doelpunten. De eerste redding op een poging van Paul Onuachu. Vrijgespeeld door zij beste vriend Théo Bongonda knalde de Nigeriaan op Ilic. Even later zette Ito zich door op de flank, Toma miste zijn schot en Bongonda vond opnieuw een uitstekende Ilic op zijn weg. Met de efficiëntie van tegen Eupen was de wedstrijd daar gespeeld.

Van den Brom koos in het mistige Kortrijk voor dezelfde veldbezetting en Genk voetbalde een stuk zelfzekerder dan in Eupen. Maar na de goede start stonden de Limburgers uit het niets plots wel op achterstand. De Sart verlengde een lang van Derijck perfect tussen het Colombiaanse duo van Genk en in de loop van Guèye. Hij miste niet en zette Kortrijk op voorsprong. Wie zou er voor de goals zorgen in het Guldensporenstadion nu Mboyo naar STVV is? Guèye dus.

Volledig scherm Pape Habib Gueye scoorde twee keer. © Photo News

Genk ging even aan het twijfelen. Kijken, zoeken en niet meteen een oplossing vinden. Bastien Toma probeerde het wel. Qua speelstijl heeft hij meer en meer weg van Alejandro Pozuelo. Dat zwarte kopje, even groot en altijd licht voorover gebogen. En aan de bal gebeurt er altijd wel iets bij Toma. Gaandeweg moet hij nog meer het dirigeerstokje in handen nemen. Uiteindelijk trok Genk wel met een gelijke stand de rust in. Met dank aan, tja wie anders dan Paul Onuachu? Leuke aanval op rechts via Ito en Muñoz. De Colombiaan dropte zijn voorzet aan de tweede paal en daar knikte Onuachu zijn negentiende goal van het seizoen tegen de netten. In januari zit ‘Lange Polle’ nog steeds aan een gemiddelde van één goal per wedstrijd. Waanzinnige cijfers.

Erop en erover dan maar, Genk? Niets was minder waar. Onvoorstelbaar slap begin van de tweede helft. Haast meteen afgestraft door Kortrijk. Selemani met de voorzet, Vukovic die niet vrijuit ging en Guèye die aan de tweede paal zijn tweede kon binnen frommelen. Van den Brom stapte het casino binnen en ging alles of niets spelen. Dessers ging naast Onuachu spelen en de backs gingen hoger spelen. Achteraan werd het man op man, Guèye, De Sart én Chevalier vergaten het licht helemaal uit te doen. Genk miste gewoon overtuiging. Zure nederlaag voor Genk dat de kans liet liggen om weer over Club Brugge te springen. Blauw-zwart kan de kloof morgenavond op STVV weer uitdiepen tot vier punten.

Volledig scherm © Photo News

Ben jij de grootste voetbalkenner? Bewijs het in ons online voetbalspel ‘de Gouden 11' en maak kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.