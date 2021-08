Ongeziene onemanshow van Michael Frey: Zwitser bezorgt Antwerp met vijf (!) goals klinkende zege op Sclessin

Niks deed op dat moment vermoeden dat het een historische middag voor Michael Frey zou worden. Standard deed meer dan zowaar wat mee, maar kreeg nog voor het kwartier een nieuwe tik toen Klauss geblesseerd naar de kant moest. Amallah kwam in zijn plek, de Marokkaan schoot op het halfuur knap op doel, de save van Butez was prima.

Vijf minuten later was het wél weer bingo aan de overkant. Opnieuw Frey wist een afgeweerd schot van Fischer over Bodart in doel te deponeren. De Zwitser wordt een cultheld op de Bosuil als hij zo verder doet.