Ondanks afgekeurde goal na bedenkelijke VAR-interventie: KV Oostende pakt gouden driepunter tegen Moeskroen

Jupiler Pro LeagueKV Oostende pakte na een rommelpotje drie belangrijke punten in Moeskroen. De kustploeg scoorde pas in de extra-tijd op Le Canonnier via Gueye. Het zet Anderlecht zo onder druk in de race naar play-off 1. In de eerste helft speelde de VAR een hoofdrol.