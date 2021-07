Ommekeer, knotsgek slot en paars-wit met valse noot: de samenvattingen van de JPL-duels

Jupiler Pro League Europa kan tóch nog voor Anderlecht... als Genk beker wint én in PO1 zit

16 maart Alwéér een seizoen zonder Europees voetbal voor Anderlecht? Nu het uitgeschakeld is in de beker en de route naar play-off 1 immens lastig is met nog wedstrijden tegen Antwerp en Club Brugge? Niet noodzakelijk, want nog voor aanvang van play-off 2 kan de winnaar ervan - Anderlecht? - al zeker zijn van Europees voetbal. Ironisch genoeg heeft paars-wit dan wel de hulp nodig van Racing Genk. De ploeg die hen nota bene uit de beker knikkerde.