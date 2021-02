OHL rekent in één helft af met KV Kortrijk en pakt belangrijke zege in de strijd om play-off 1

OHL was de afgelopen weken wat op de sukkel, maar is desondanks nog steeds volop in de running voor play-off 1. Voor een plek bij de eerste vier moest het tij wel gekeerd worden, beseften ook Marc Brys en co. Dat lukte aardig: Thomas Henry zette KV Kortrijk met z’n 18de en 19de van het seizoen al na twintig minuten met de rug tegen de muur.

Een snelle goal, dat had Kortrijk in de tweede helft nodig om eventueel nog spanning in de wedstrijd te brengen. En dat lukte ook: Gano kopte zeven minuten na de rust de 3-1 binnen na een voorzet van Selemani. Kortrijk kreeg nog een pak kansen om nog dichterbij te sluipen, maar de efficiëntie ontbrak. In de stand springt OHL naar de vijfde plaats, Kortrijk blijft hangen in de grijze middenmoot.