OHL pakt drie gouden punten in het Westelse Kuipje na intense pot voetbal: 1-2

Na een veelbelovend eerste kwartier, waarin de thuisploeg wel het overwicht had maar Mendyl al vroeg de 0-1 liet liggen, zakte het tempo. De 0-0 bij de rust was logisch, maar bij het begin van de tweede helft sloeg het vuur meteen weer in de pan. Met twee vlijmscherpe counters sloeg OHL genadeloos toe. Gonzalez schoof eerst de 0-1 binnen, lokte niet veel later een strafschop uit en zette die zelf feilloos om. Westerlo dus plots in de problemen. De aansluitingstreffer van Nene bracht nog even hoop voor de Kemphanen, net als de rode kaart voor Mendyl, maar een verwoed slotoffensief leverde niets meer op. Een gretig OHL sluit zo weer aan bij de brede middenmoot, waar Westerlo een goeie kans laat liggen om verder op te schuiven.